البرلمان العربي يتعهد بمواصلة دعم القضية الفلسطينية والتصدي للإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، حرصه على مواصلة دور البرلمان العربي الداعم للقضايا العربية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية.



وقال "السلمي" في تصريح له، اليوم الأحد، عقب فوزه برئاسة البرلمان العربي لفترة ولاية ثانية بالتزكية، إن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القضايا، وخلال العامين الماضيين تم تشكيل لجنة فلسطين، ووضع خطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصلة، في مقدمتها القدس الشريف، وجدار الفصل العنصري، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.



كما زار البرلمان العربي عدد من دول العالم تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية، وتم عقد شراكات مع البرلمان الدولي وبرلمان عموم افريقيا والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لحلف "الناتو" وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، وسوف تستمر هذه الشراكة لخدمة ودعم القضية الاولى وهي القضية الفلسطينية.



وأوضح أن القضية الثانية الهامة والتي ستكون محور الاهتمام خلال العامين المقبلين هي مكافحة الارهاب بكافة اشكاله، مشيرًا إلى أن المجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها وسلامتها، مضيفًا أننا سنقف بالمرصاد لكل من يحاول من هذه الجماعات الإرهابية والتي تستهدف المساس بأمن وسلامة أي دولة.



وقال: لا يجوز لأي قوى إقليمية أو دولية أن تتدخل في شؤون الدول العربية وتكوين جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة إقليمية أو دولية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سوف يتصدى لكل من يحاول التدخل في الشؤون العربية، مشددا على أن حماية سيادة الدول العربية جميعها "خطًا أحمر".



وأوضح أن البرلمان سيعمل أيضًا على حماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الأمن العربي هو أمن كل الدول العربية، فأي دولة عربية تتعرض لأي تهديد داخلي أو خارجي هو تهديد للأمن القومي العربي.



يذكر أن "لجنة فلسطين" بالبرلمان ستعقد اليوم اجتماعًا هامًا بحضور عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة "فتح" النائب عزام الأحمد، وستبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.