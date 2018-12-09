تجديد حبس عاطل لترويجه المواد المخدرة بالسلام

قرر قاضي جنح السلام تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لترويجه المواد المخدرة وبيعها بالسلام.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثانٍ، تفيد بقيام المتهم "ط. م" 23 سنة، بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بمنطقة القاهرة 1500، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم وبحوذته "25" كيس استروكس، و4 قطع حشيش، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.