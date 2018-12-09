بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة قادمة من مرسي مطروح في طريقها إلى محافظة المنيا، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق على الطريق الإقليمي بنطاق مركز سنورس بالفيوم، مما أدى إلى انقلاب السيارة.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 1157 ج ه ع أجرة مرسي مطروح قيادة "حسين محمود السيد"، 35 سنة، ورفقته كل من: "علي مخلوف مناع"27 سنة عامل، و"سعيد محمد شرقاوي"، 50 سنة عامل، " جميل احمد محمد"، 50 سنة فلاح، و"صبحي فايز فؤاد محمد" 20 سنة عامل، و"عبد المنعم محمود جودة"، 19 سنة، عامل، و"سامح ماهر محمد" 25 سنة، ومحمد محروس عبد المولي 25 سنة، وخالد السيد مندور 35 سنة، ومحمد خويلد محمد 28 سنة سمالوط، وهاني خميس محمود 33 سنة، فلاح، وعماد فؤاد محمد 35 سنة، فلاح، ومحمد ناجي نزهي 40 سنة فلاح، إسلام زيان محمد 25 سنة.



وذلك نتيجة محاولة السائق تفادي سيارة نقل محملة بالاخشاب مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع من الأول إلىالرابع وإصابة باقي مستقلي السيارة ونقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31333 لسنة 2018 واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.