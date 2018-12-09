بالصور.. بدء بروفات "أولاد رزق 2" بحضور جميع أبطاله

بدأ المخرج طارق العريان الجلسات التحضيرية الأولى للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" داخل مكتب "العريان"، صباح الأحد، بحضور جميع أبطال الفيلم وهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، والسيناريست صلاح الجهيني.



ومن المقرر بدء تصوير الفيلم، مطلع يناير المقبل، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى عقب انتهاء الفنان أحمد عز من تصوير فيلم "الممر"، حيث يتبقى له أسبوعين ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الفطر المقبل.



يذكر أنّ الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" أنتج عام 2015، وتصدر إيرادات أفلام العيد ودارت أحداثه حول مجموعة من الأشقاء الذين يعملون معًا في النصب والسرقة، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثاني عدد من المشكلات التي يتعرّضون لها خارج مصر.