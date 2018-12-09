"سوديك" تسوى أوضاعها مع "الكسب غير المشروع" بسداد 800 مليون جنيه

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" قامت بإبرام اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع.



وأشارت " سوديك" فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، إلى أنه بموجب الاتفاق تقوم سوديك بسداد 800 مليون جنيه كتسوية شاملة بالنسبة للشركة تخص الأرض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد البالغ مساحتها 1400 فدان تقريبًا.



وعن كيفية السداد، أشارت إلى أنه سيتم سداد التسوية من خلال دفعة نقدية تسدد عند التوقيع على عقد التسوية بقيمة 250 مليون جنيه.



وأضافت أنه يتم سداد 4 دفعات نقدية بإجمالي 550 مليون جنيه، عبر سداد 169.5 مليون جنيه في 1 مارس 2019، و169.5 مليون جنيه في سبتمبر المقبل.



وتابعت، من المقرر سداد 105.5 مليون جنيه في مطلع ديسمبر 2019، وأخيرًا سداد 105.5 مليون جنيه في ديسمبر 2020.



وأكدت الشركة أن الاتفاق يتضمن عدم مطالبة الشركة بأي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى تختص الأرض المملوكة للشركة بالشيخ زايد وبراءة ذمتها.