أوكرانيا: وجود حلف "الناتو" فى البحر الأسود ضرورى

قال رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو، إن وجود حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود ضروري لمنع القوات الروسية من احتلال البحر الأسود ومنطقة بحر آزوف، الذي يحدث الآن - على حد قوله.



وقال بوروشنكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكراينفورم الأوكرانية اليوم الأحد - " أولًا، نحن بحاجة إلى وجود ناتو في البحر الأسود لمنع القوات الروسية من احتلال البحر الأسود ومنطقة بحر آزوف، وهو ما يحدث الآن، نحن بحاجة إلى حزمة من العقوبات على ما حدث في "بحر آزوف"، وأعتقد أن الأمر مهم للغاية. عندما قابلت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكازيت في كييف، وافقت ليتوانيا على حزمة وطنية من العقوبات ضد العدوان في البحر الأسود بالقرب من مضيق كيرتش".



وأضاف بوروشنكو:"أننا بحاجة إلى الوحدة والتضامن في هذه الحالة وتعزيز التعاون مع حلف الناتو لحماية السلام والأمن والحرية والديمقراطية في المنطقة. نحن بحاجة إلى حزمة من العقوبات، نحتاج إلى تحسين التعاون العسكري والفني، بما في ذلك توفير الأسلحة الفتاكة التي ستساعدنا في حماية بلدنا من حملة برية كبيرة قد تبدأها روسيا في أي وقت".



يذكر أنه في 25 نوفمبر الماضي أطلقت سفن روسية النار على ثلاث سفن أوكرانية متجهة من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريوبول، واحتجزت السفن في مضيق كيرتش وكان علي متنها 24 بحارًا.