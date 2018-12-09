انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ39 بالرياض اليوم

تنطلق اليوم الأحد، أعمال اجتماع القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ39، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الدول الخليجية الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، وقطر".



ويتوجه كل من؛ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، لترؤس وفد بلادهم المشارك في أعمال القمة.



وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي، للمشاركة في أعمال القمة، إلا أن الدوحة لم تكشف رسميًا عن مستوى تمثيلها حتى الآن.



وفي هذا الصدد، ذكر مصدر قطري مسئول، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في أعمال القمة، فيما أشار كل من؛ رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، والكاتب الصحفي القطري جابر الحرمي، إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد الممريخي هو من يترأس الوفد القطري في اجتماع القمة، لافتًا إلى أن مشاركة قطر في القمة الخليجية ستكون عبر رحلة مباشرة من الدوحة إلى الرياض.



وتأتي هذه القمة في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.