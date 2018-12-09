السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الزعماء المشاركين في منتدى إفريقيا 2018

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، صورة تذكارية مع بعض زعماء الدول الأفريقية، وعدد من الوزراء قبيل جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى الثالث للاستثمار في إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.



ووصل الرئيس السيسي - قبل قليل - إلى مقر انعقاد المنتدى، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين الأفارقة.

