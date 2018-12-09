القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:22 ص

شمال سيناء الأزهرية تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2428481

تستعد منطقة شمال سيناء الأزهرية لامتحانات نصف العام الدراسي على مستوى المعاهد الأزهرية في مختلف الإدارات الأزهرية على مستوى المحافظة.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بالمحافظة؛ في تصريح اليوم الأحد: "إنه تم عقد اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، ليتم إخراج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف وتاريخه".

وأكد ضرورة قيام المعلمين بشرح كافة المناهج في جميع المواد الدراسية مع متابعة المراجعة النهائية في مختلف المواد الدراسية، والالتزام التام بسير الامتحانات بصورة إيجابية.

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