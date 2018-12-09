القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

السيسى
السيسى
أ ش أ
dostor.org/2428479

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الزعماء الأفارقة، من بينهم رئيس النيجر مامادو إيسوفو، الذى يترأس أيضا منطقة التجارة الحرة بالاتحاد الأفريقى، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد صباح، اليوم الأحد، فى جلسة الافتتاح الرسمى للمنتدى الثالث للاستثمار بأفريقيا، الذى بدأ أعماله بشرم الشيخ أمس على مستوى رواد الأعمال الشباب والمرأة.

وستعقد جلسة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بعنوان "القيادة الشجاعة والالتزام الجماعى: تعزيز الاستثمارات البينية بأفريقيا" بمشاركة وزيرى الخارجية سامح شكرى والاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر ورئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما ورئيس البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية جين ليكون، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فيليب لا هورو ورئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير السير سوما تشاكرابارتى ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى وارنر هوير.

ويتضمن برنامج المنتدى اليوم أيضا عقد جلسات موازية من بينها جلسة حول الطاقة بالقارة الأفريقية يتحدث فيها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية المعنية بالطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تعقد جلسة حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية بمشاركة سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روبرت هايدن دافيز، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، والرئيس التنفيذى لهيئة تمويل التجارة الإسلامية الدولية هانى سالم سنبل.

وتعقد جلسة بعنوان "بناء الأساس التمويلى للاستثمارات الأفريقية" بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين من بينهم هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى ومحمد كيتانى الرئيس التنفيذى للبنك التجارى "وفا"، تليها جلسة حول الاقتصاد الرقمى بأفريقيا بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وعدد من رؤساء المؤسسات المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن البرنامج أيضا جلسة عن بناء النماذج المستدامة فى مجال الترويج السياحى بأفريقيا بمشاركة وزيرة السياحة رانيا المشاط، وعدد من الخبراء المعنيين بمجال السياحة والفنادق.

وستعقد جلسة موازية بعنوان "الاستثمارات والمشاركات - رؤية دولية" بمشاركة محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية واتحاد البورصات الأوروآسيوية، آداما كونى وزير الاستثمار والمالية بكوديفوار، باسوكو دى مونت رئيس معهد أفريقيا - البرازيل وعدد من الخبراء الدوليين فى مجال التمويل والاستثمار.

كما تعقد جلسة موازية أخرى بعنوان الوصول إلى المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات بأفريقيا بمشاركة محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من خبراء الكوميسا.

وتتضمن فعاليات المنتدى اليوم أيضا جلسة بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى بأفريقيا" ويتحدث فيها وزير التعليم طارق شوقى، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد ستيفين كوما وعدد من خبراء التنمية البشرية بالكوميسا.

وسيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم فى الجلسة الختامية للمنتدى.

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