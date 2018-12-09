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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:17 ص

رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الطائرة الكويتية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2428477

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة الطائرة الكويتي رفع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة للإيقاف عن الطائرة الكويتية رسميًا، بعد تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها.

وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة الطائرة الكويتي، محمد العنزي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن لعنة الإيقاف تسببت في الكثير من الأضرار على الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن المنتخبات الوطنية الكويتية ستعود إلى تمثيل اللعبة خارجيا بصورة مشرفة من خلال مشاركة المنتخب الأول في البطولة الآسيوية في أغسطس المقبل، وكذلك مشاركة منتخب الشباب في البطولة الآسيوية في إيران أكتوبر المقبل".

وأثنى "العنزى" على كل من ساهم في رفع الإيقاف الدولى عن الطائرة الكويتية، مشيدًا فى الوقت نفسه بلاعبي الأندية الكويتية؛ لتحليهم بالقوة والثبات أثناء فترة تعليق النشاط.

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