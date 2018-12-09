القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:16 ص

البورصة تستقبل تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي للمؤشرات

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2428476

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات الأسبوع الجارى - اليوم الأحد - على تراجع جماعى بدعم من عمليات بيع قوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على خلفية التراجعات الكبيرة لأسواق المال الأمريكية، عشية الجمعة الماضية، فضلا عن تسارع وتيرة التوترات السياسية فى فرنسا، ومخاوف من تأثيرها على أسواق المال الأوربية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30 " بنسبة 79. 0 % بما يعادل 97 نقطة ليصل إلى مستوى 12290 نقطة، وهو الأدنى منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

كما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 08. 0 % بما يعادل 54. 0 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 660.5 نقطة ن ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100" بنسبة 19. 0 % بما يعادل 3.2 نقطة خسارة ليسجل مستوى 1644.2 نقطة.

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