"أمن الجيزة" يضبط 7 بائعين متجولين في حملة بالمنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات.



استهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط (7 بائع متجول – 3 حكم جزئي –5 غرامات –6 خيال وجمال _2 هاربين من حكم جنائي).



وفي مجال المرافق تم ضبط ( 4 ثلاجة – 25 كرسي -7 استاند –150 لوح خشب).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.