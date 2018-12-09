"الزراعة" تواصل مواجهة الرش العشوائي للمبيدات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات موجة الاستخدام العشوائي للمبيدات في المزارع وفحص المنتجات في مناطق التجميع.



وقال تقرير للجنة المبيدات إنه سيتم استكمال برنامج مطبقى المبيدات، ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى.



يذكر أن البرنامج انتهى من تأهيل وتدريب ما يزيد عن 4400 من مطبقى المبيدات للوصول إلى للمستهدف وهو 5 آلاف من مطبقى المبيدات نهاية عام 2018.