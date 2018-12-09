شلل مرورى بطريق اﻷوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه

تسبب كسر ماسورة مياه بطريق اﻷوتوستراد، فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق للقادم من صقر قريش اتجاه حلوان، وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور، فيما انتقلت 3 سيارات شفط لسحب المياه المتراكمة بالطريق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق اﻷوتوستراد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

