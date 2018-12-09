ضبط 55 متهما بحوزتهم 1760 جرام حشيش بالجيزة

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.



وأسفرت حملة عن ضبط 55 متهما بحوزتهم 1760 جرام حشيش و92 جرام هيروين، و1468 قرصا مخدرا و920 جراما من مخدر الأستروكس، بجانب ضبط11 متهما بحوزتهم 10 فرد خرطوش وطبنجة و5 طلقات.



كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم عن ضبط 8 بائعين متجولين، و6 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 أحكام قضائية وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.