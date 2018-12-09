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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:14 ص

بيع 300 ألف كراسة شروط بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

مى عبدالحميد، الرئيس
مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق
الدستور
dostor.org/2428467

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغ حتى الآن أكثر من 150 ألف مواطن، وبلغ عدد من قام منهم بالتسجيل على الموقع نحو 100 ألف مواطن، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم بيعها أكثر من 300 ألف كراسة، مؤكدة أن شراء كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات الحجز، والتسجيل على الموقع الالكتروني، مستمر حتى يوم السبت 15122018، ولن يتم مد فترة التقديم بالإعلان.

وأوضحت، أن الصندوق يقوم بشكل يومي بمتابعة موقف المتقدمين بالإعلان العاشر، وإعداد إحصائيات لتحديد نسب التقدم على المشروعات من حيث المساحة والموقع، حيث أوضحت آخر إحصائية خاصة بنسب التسجيل على المشروعات وفقًا لمساحة الوحدة وجود نسبة 7 % من المتقدمين على مساحة 75 م2، و93 % على مساحة 90 م2، أما فيما يخص نسب المتقدمين على مواقع المشروعات فقد جاءت النسبة الأكبر لمدينتى (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة) تليها مدينة بدر، ثم العبور، ثم مدينتي العاشر من رمضان والسادات، بينما تأتي مدينتي الغردقة والمنيا الجديدة، في نهاية القائمة.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

وأضافت أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى.

وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

وأعلنت أن المستندات تتضمن أيضًا، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادر فى عام 2018.

وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية، أشارت إلى أنه يتم إتباع الآتي: الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت).

كما يتم تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.



وبشأن أسلوب السداد، قالت إن سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، حيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقًا لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنويًا ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

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