اليوم مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بجامعة الدول

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 9-13122018 وبمشاركة الدول العربية المضيفة (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة فلسطين – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.



وسيناقش المؤتمر في فترة انعقاده التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما يناقش المؤتمر أيضًا عدة قضايا هامة على رأسها: قضية القدس،نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وأوضاعها المالية،بالاضافة لمناقشة الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

