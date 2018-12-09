القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
عالم
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:13 ص

مقتل 3 متمردين في كشمير خلال مواجهات مسلحة مع قوات هندية

مقتل 3 متمردين في
أ ش أ
dostor.org/2428461

أعلن مسئولون هنديون اليوم الأحد، مقتل 3 متمردين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، خلال مواجهات بالأسلحة النارية مع قوات هندية.

ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم القوات شبه العسكرية الهندية سانجاي شارما قوله إن ثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم اليوم خلال اشتباكات استمرت قرابة 18 ساعة في ضواحي مدينة "سريناجار"، مضيفا أن جنديا ومسئولين اثنين من شرطة مكافحة التمرد أصيبوا اثر الاشتباكات.

وأوضح "شارما" أن الجنود الهنديين فرضوا حصارا حول أحد الأحياء أمس بناء على معلومة أفادت بإختباء مسلحين هناك.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 3 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ اسبوع

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

إطلاق خط جديد لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا

دعوة السيسي دول العالم من شرم الشيخ للاستثمار بأفريقيا تتصدر اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 19 درجة

قمة مجلس التعاون الخليجى تنطلق اليوم فى الرياض

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

كشكول

«قمة المعرفة» تحضر لإطلاق اتحاد عربي للمكتبات الرقمية

بالصور .. وفد «هندسة المنصورة» يزور آثار فوه الإسلامية فى كفر الشيخ

«الخشت» يطالب المجتمع الدولي بوضع تشريعات قانونية للتواصل الإجتماعي

ألسن عين شمس تنظم ورشة لاستخدام برامج Endnote

«عبد الغفار» يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الطلابية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة

الأمصار

الجولان السوري يرفض مشروع إسرائيلي بنصب 52 توربينا هوائيا

القمة الخليجة الـ39.. بحث التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة

في أول تعليق له على "السترات الصفراء".. ماكرون يوجه شكره للشرطة الفرنسية

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات المشارك في القمة الخليجية الـ39

لافتتاح سفارة بلاده.. الرئيس السوداني يزور بيلاروسيا غدا الأحد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

اليابان تسن مجموعة من التدابير لدعم تدفق العمالة الأجنبية

الأطفال الفقراء في بريطانيا أقل نشاطا من أقرانهم الأثرياء

معرض في برلين يناقش تطور حلى عيد الميلاد بألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎