مقتل 3 متمردين في كشمير خلال مواجهات مسلحة مع قوات هندية

أعلن مسئولون هنديون اليوم الأحد، مقتل 3 متمردين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، خلال مواجهات بالأسلحة النارية مع قوات هندية.



ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم القوات شبه العسكرية الهندية سانجاي شارما قوله إن ثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم اليوم خلال اشتباكات استمرت قرابة 18 ساعة في ضواحي مدينة "سريناجار"، مضيفا أن جنديا ومسئولين اثنين من شرطة مكافحة التمرد أصيبوا اثر الاشتباكات.



وأوضح "شارما" أن الجنود الهنديين فرضوا حصارا حول أحد الأحياء أمس بناء على معلومة أفادت بإختباء مسلحين هناك.