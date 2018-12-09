"مطعم القردة الحية" في مهرجان "مسرح بلا إنتاج" على مسرح الأنفوشي

عرضت مسرحية "مطعم القردة الحية"، ضمن فعاليات مهرجان "مسرح بلا إنتاج" بمحافظة الإسكندرية، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.



العرض من إخراج مروان عادل، وتأليف غنكور ديلمان، وإعداد محمد حميدة، وتمثيل محمد حميدة، محمد سعيد، هشام أحمد، مصطفى عماد، مادونا صفوت، كارولين عصام، عمر طاهر، عمرو فوزي، عبد الرحمن عادل، هيام عفيفي، ومحمود محروس، تدريب ممثلين صامتين أحمد عبدالرحيم، وإعداد موسيقى عبد الرحمن خالد.



وانطلقت أولى فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مسرح بلا إنتاج المحلي - مطلع الأسبوع الماضي - بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.



يرأس المهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، والمدير التنفيذي للمهرجان أحمد أبودوح، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل محمد شرف.



ويشارك في هذه الدورة من "مسرح بلا إنتاج" 13 عرضا مسرحيا من محافظات الإسكندرية والجيزة والدقهلية والقاهرة، وهى "أبو كاليبس" للمخرج أشرف على، "سقط صدفة" للمخرج إسماعيل إبراهيم، "أهل الكهف" للمخرج خالد شكرى، "محطة صيانة" للمخرج أنس النيلى، "يحكى أن" للمخرج أحمد عماد، "المهندس والإمبراطور آشور" للمخرج محمد عطا.



كما يشارك عرض "أفراح القبة" للمخرج محمود جمال مرسى، "يوم من زماننا" للمخرج بيشوى جورج، "اقتربت النهاية" للمخرج صلاح الدالى، "الخوف" للمخرج محمود حازم، "مطعم القردة الحية" للمخرج مروان عادل، "الجوزاء" للمخرج سمير نصرى، "فينال" للمخرج محمد فاروق.