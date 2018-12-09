الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:47 ص
حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 9 ديسمبر 2018
dostor.org/2428383
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018، وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنيًا: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائبًا، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعيد المهني.
عاطفيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.
صحيًا: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.