إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني أوائل أبريل

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني "سبكتر-أر جي" الذي سيكتشف الكون أوائل أبريل القادم.



وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - في نسختها الإنجليزية - "إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الفضائي (بروتون - ام) والمرحلة العليا لـ"بلوك دي إم-03" والمختبر العلمي "سبكتر-أر جي" خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل 2019".



ويجري حاليا تنفيذ الاختبارات النهائية للمرصد الفيزيائي الفلكي، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى قاعدة بايكونور الفضائية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "سبكتر-أر جي" إلى محطة الفضاء في 20 فبراير، وبعد ذلك ستبدأ الاستعدادات لإطلاق المرصد.