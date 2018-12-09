جورجيا توقع عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع الجورجية اليوم الأحد أنها وقعت عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة دفاع جوي.



ونقلت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجي عن بيان أصدرته وزارة الدفاع، القول إنه "بمجال الدفاع الجوي تنتقل جورجيا وفرنسا إلى مرحلة جديدة من التعاون، الوزارة وقعت مع الجانب الفرنسي عقدا مهما في مجال أنظمة التحكم ومراقبة الدفاع الجوي، الذي بموجبه تواصل جورجيا الحصول على أنظمة الدفاع الجوي".



وأكدت الوزارة أن العقد سوف يسهم - إلى حد كبير - في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد في مجال الدفاع الجوي.



وتم التوقيع على الاتفاقات الخاصة بشراء منظومة الدفاع الجوي في صيف عام 2015.



وقام الوزير الجورجي بزيارة إلى فرنسا عدة مرات حيث أجرى مباحثات بشأن هذه المجموعة بالإضافة إلى أنه قام أيضا بزيارات إلى المصانع التي تقوم بإنتاج منظومات الدفاع الجوي.



وأعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، في 2017، نشر منظومة دفاع جوي فرنسية على أراضي بلاده.

