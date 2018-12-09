انطلاق تصوير 5 أفلام جديدة خلال أيام

تشهد استوديوهات ومواقع التصوير المختلفة، نشاطا فنيا مكثفا خلال ديسمبر الجاري، حيث ينطلق تصوير 5 أفلام جديدة خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الاستقرار على جميع أبطالها، والانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بها ومعاينة أماكن التصوير، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد قبل انطلاق عملية التصوير.



ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام صناع عدد من الأفلام بمواصلة تصوير أعمالهم السينمائية المقرر طرحها بدور العرض السينمائي خلال موسم منتصف العام.



وبدأ المخرج رامي رزق الله، في عقد جلسات عمل مكثفة مع المؤلف رأفت رضا لحسم بعض التفاصيل الخاصة بفيلمهما الجديد "الطيب والشرس واللعوب" المقتبس من فيلم "الطيب والشرس والقبيح" للكاتب والممثل الأمريكي كلينت إيستوود، تمهيدا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، وبطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي وطارق الإبياري ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.



وكانت أخر المشاركات السينمائية لمي كساب في فيلم "البدلة"، والذي قام ببطولته كل من تامر حسني وأكرم حسني وهالة خليل، وماجد المصري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.



كما يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز جلسات العمل المكثفة مع المؤلف إسلام حافظ، للاستقرار على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بتصوير فيلم "شر الحليم" والذي سيقوم ببطولته النجم هاني سلامة، استعدادا لبدء تصوير مشاهده خلال أيام، وأوشك رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بتصوير مشاهد الفيلم. والفيلم من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز،ويشارك في بطولته أحمد فؤاد سليم وكريم قاسم، محمد الشرنوبي وأحمد العوضي،وينتمي العمل لنوعية أفلام الإثارة والتشويق التي برع في تقديمها النجم هاني سلامة،وعلى الرغم من التكتم على تفاصيل الفيلم، إلا أن صناع الفيلم يؤكدون أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور وسيترك بصمة لدى المشاهد.



ويقوم المخرج مرقص عادل حاليا بالتحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان "الهجام"، تمهيدا لانطلاق تصوير مشاهد العمل خلال ديسمبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم الذي يعتمد على البطولة الجماعية في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق.



ويشارك في بطولة فيلم "الهجام" كل من الفنانة الشابة نهى عابدين، أحمد عبدالله محمود، محسن منصور وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ويعقد المنتج وليد منصور جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سامي لحسم أسماء الفنانين المشاركين في فيلمهما الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة" بعد التعاقد مع الفنان أكرم حسني على بطولة العمل،وذلك تمهيدا لانطلاق التصوير خلال ديسمبر الجاري.



الفيلم قصة محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال، إخراج محمد سامي، ومن المقرر طحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل.

وكان آخر مشاركات أكرم حسني السينمائية في فيلم "البدلة"مع النجم تامر حسني وأمينة خليل.



كما تقوم المخرجة سارة نوح حاليا بمعاينة الديكورات الخاصة بتصوير فيلمها الجديد "أعز الولد" بعد أن استقرت على تنفيذ المشاهد في أحد الاستديوهات وفي أحد المناطق بمدينة 6 أكتوبر ومصر الجديدة وعدد من شوارع القاهرة،تمهيدا لبدء تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من النجمتين دلال عبد العزيز وميرفت أمين،شيرين وإنعام سالوسة إلى جانب مشاركة عدد من النجوم في أحداث الفيلم كضيوف من بينهم منى زكى وكندة علوش وعمرو يوسف ورجاء الجداوي.



وتدور أحداث فيلم "أعز الولد"، في إطار اجتماعي مشوق ملئ بالمواقف الكوميدية حول 4 جدات تواجهن بعض الضغوط مع الأطفال، وتحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة.



وكانت أخر مشاركات النجمة ميرفت أمين السينمائية العام الماضي في فيلم "ممنوع الاقتراب والتصوير" والذي شارك فى بطولته كل من الفنان بيومي فؤاد والفنانة يسرا اللوزي،في حين كان أخر مشاركات النجمة دلال عبد العزيز السينمائية في فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسني، وفى فيلم "قلب أمه" مع شيكو وهشام ماجد.