القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:14 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 9 ديسمبر 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2428368

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر، 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


الحمل
مهنيًا: كن هادئًا وصحّح الأوضاع بأسرع ما يمكن، لا تضغط على المحيطين، بل كن متعاطفًا ومتفهمًا.
عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفيًا، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء.
صحيًا: اضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.


الثور
مهنيًا: تبدو سعيدًا بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تسعد باستقرار الأجواء الواعدة.
عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.
صحيًا: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.



الجوزاء
مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والإبداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل.
صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه.


السرطان
مهنيًا: كن حذرًا في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصًا من قبل أشخاص دخلوا أخيرًا على خط حياتك المهنية.
عاطفيًا: طاقة جيّدة وتواطؤ مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلّب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به.
صحيًا: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية.


الأسد
مهنيًا: تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.
عاطفيًا: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجامًا مع الشريك، وتعرفان أيامًا من السعادة والفرح.
صحيًا: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.


العذراء
مهنيًا: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائبًا، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعيد المهني.
عاطفيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.
صحيًا: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.


الميزان
مهنيًا: تعيش بعض المتاعب والضغوط وتكون معرّضًا لبعض الاهتزازات ويتطلب منك وقاية وحرصًا، حتى تتجنب الأسوأ.
عاطفيًا: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية.
صحيًا: تخرج من وعكة قويًا وسليمًا ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.


العقرب
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي تعيشها في مجالك المهني والتي تتمنى أن تصبح حقيقية.
عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.
صحيًا: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة.


القوس
مهنيًا: تجد المساعدة الصادقة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
عاطفيًا: تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم.
صحيًا: جدد عافيتك واستعيد الأوقات الجميلة مع الأصدقاء ورفه عن نفسك.


الجدي
مهنيًا: تتمتع اليوم بحيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدّ والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير.
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما.
صحيًا: انتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.


الدلو
مهنيًا: احذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء.
عاطفيًا: ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارت مصيرية.
صحيًا: سرعة دقات القلب لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك.


الحوت
مهنيًا: تدافع عن مواقعك وأفكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديدًا وتشع ببريق وتستقطب التأييد.
عاطفيًا: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.
صحيًا: يكون هذا اليوم مناسبًا للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

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