مقتل اثنين من السكان الأصليين في كولومبيا خلال موجة عنف جديدة

قتل اثنان من السكان الأصليين في كولومبيا في موجة عنف جديدة تشهدها البلاد، وسط تحذيرات حقوقية من تزايد استهداف السكان الأصليين منذ تولي الرئيس اليميني إيفان دوكي مقاليد السلطة.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن أحد زعماء السكان الأصليين في محمية هويللاس في مقاطعة كوكا ويدعي أدوين داغوا البالغ 28 عاما تعرض لإطلاق النار مما أدى إلى مقتله.



وأضافوا أنه بعد ساعات على مقتل داغوا، لقي زعيم ثان مصرعه في منطقة مجاورة وعلى أيدي مسلحين أيضا، دون أن ترد أي معلومات عن ملابسات قتله، مشيرين إلى أنه تم استهداف حاكمة مقاطعة آوا ليديا غوميز، وهي من السكان الأصليين، إلا أنها نجت في الحادث.



من جانبها، كشفت المنظمة الوطنية للسكان الأصليين أن العنف ازداد ضد الزعماء منذ تولى الرئيس المحافظ إيفان دوكي منصبه في 7 أغسطس الماضي.

وأضافت أن السكان الأصليين يشجبون ما أسموه "إستراتيجية الإبادة الممنهجة" ويرفضونها.



يأتي ذلك رغم تعهد الرئيس إيفان دوكي - تحت ضغط من تجمعات السكان الأصليين - باتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الظاهرة.

