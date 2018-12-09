دعوة السيسي دول العالم من شرم الشيخ للاستثمار بأفريقيا تتصدر اهتمامات الصحف

تابعت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد وقائع بدء جلسات المنتدى الثالث للاستثمار في أفريقيا، بمدينة شرم الشيخ، حيث تناقلت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام جلسات المنتدى إلى العالم بأن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي، كما أبرزت الصحف حديثه إلى شباب القارة، قائلا إنهم "أغلى ما نملك من ثروة".



ونشرت الصحف أيضا نبأ مقتل إرهابيين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا الشهر الماضي، وذلك خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط - الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط.



وسلطت الصحف الضوء على المؤتمر العالمي الذي تنظمه هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن (التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية)، نهاية أبريل القادم، بمشاركة عدد كبير من المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية، ونخبة من كبار العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع بدء جلسات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار (‬القيادة الجريئة والالتزام الجماعي.. تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية)، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء الحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.



وأبرزت الصحف تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة (شباب رواد الأعمال بأفريقيا) بحضور رئيس رواندا بول كاجامى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس أن القارة الأفريقية هي مستقبل الاقتصاد العالمي، موجها رسالة إلى العالم أجمع أن أفريقيا تفتح أبوابها نحو المستقبل والاقتصاد، وقال الرئيس "إن شباب القارة أغلى ما نملك من ثروة"، مؤكدا أن أفكارهم المبتكرة هى المحفز الأساسى للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.



ونقلت الصحف عن رسالة الرئيس إلى شباب وشابات قارة أفريقيا، حيث أوصاهم قائلا "كونوا على ثقة بأننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار، وأثق تماما أنكم أهل لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة وحسن ظنها بكم فأنتم أملنا ومستقبلنا..أوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة فى النفس والعزيمة التى لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع ملموس يثمر لكم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم".



كما نشرت الصحف جلسة أخرى ضمن جلسات منتدى أفريقيا 2018 تحت عنوان (السياسات المنظمة لقيادة المرأة)، ونقلت صحيفة (الأهرام) عن وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم القول إن مصر خطت خطوات كبيرة في ملف تمكين المرأة، ودفعت بها قيادتها السياسية في مراكز وزارية وقيادية رفيعة المستوى، وانعكس ذلك بقوة على صعيد تمثيل السيدات في الحكومة حيث توجد 8 وزيرات لأول مرة، بالإضافة إلى شغلها 30% من التمثيل الحالي في البرلمان المصري، وهو الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز ودعم عمل المرأة بصورة أكثر كفاءة.



وأضافت الصحيفة أن وزيرة الهجرة طالبت بتعميم فكرة المجلس القومي للمرأة المطبقة في مصر على مستوى القارة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لزيادة وتمكين دورها في مختلف البلدان وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتها، مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، ستسهم بصورة إيجابية في دعم دور المرأة في القارة.



وعلى هامش جلسات المنتدى، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئات وحكومية ووزارت مصرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية على هامش فعاليات (أفريقيا 2018)، حيث شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كيتشنر بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.



في حين ذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد عادل اللمعي وقع 3 بروتوكولات للتعاون وتبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة مع غرفة الصناعة والتجارة باليونان وغرفة الملاحة بمقاطعة بيريوس ونادي شركات الملاحة الذي يضم 582 شركة تعمل في المجال البحري وخدمات الميناء.



أما صحيفة (الأهرام) أوردت أن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم بقيمة 400 مليون دولار لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية فى 3 مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثماري فى مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالي.



وفي السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تشيلشي مبوندو كابويبوي تأكيدها أن الاستثمارات والتجارة البينية بالدول الأعضاء بتجمع الكوميسا سوف تشهد نموًا ملحوظًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير القادم، واصفة الرئيس السيسي بأنه من أكثر الزعماء مصداقية في القارة الأفريقية.



وأشارت الصحيفة إلى أن كابويبوي قالت إن الرئيس السيسي بذل جهودًا مضنية لدعم التكامل التجاري والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، مشيدة بعودة مصر القوية إلى القارة الأفريقية مع تولي الرئيس السيسي مسئولية الرئاسة.



وأوردت صحيفة (الأهرام) إشادة وزير الخارجية سامح شكري بالتعاون القائم مع وكالة الكوميسا للاستثمار في تنظيم منتدى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، باعتباره حدثا مهما يدعم جذب الاستثمارات ومعدلات التنمية في القارة، مؤكدا أولوية التعاون بين دول القارة من أجل تحقيق المزيد من الاندماج والتبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا بصفة خاصة إلى الفرص المتاحة للتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة الكوميسا للاستثمار في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات.



وأضافت الصحيفة أن شكري أكد، خلال لقائه مع سكرتير عام الكوميسا أمس على هامش المنتدى، أهمية العمل على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة الأفريقية؛ بما ينعكس إيجابيا على جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أفريقيا.



وأبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزارة الداخلية أمس عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا في 2 نوفمبر الماضي.



ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه "استكمالًا لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث في مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا بتاريخ 30 نوفمبر الماضي أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدي المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط ــ الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني".



وأضافت الصحيفة أن البيان ذكر أنه "تمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث المكنيين "أبومصعب. أبوصهيب"، وعثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية طبنجة ماركة حلوان، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ونظارة ميدان وكمية من وسائل الإعاشة".



وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تنظم مؤتمرًا عالميًا عن (التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية)، نهاية أبريل القادم، بمشاركة عدد كبير من المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية، ونخبة من كبار العلماء والفقهاء فى العالم الإسلامي، وذلك بهدف صياغة إستراتيجية علمية شاملة، تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية التجديد، بما يسهم فى نهوض الأمة ورقيها، ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية الراسخة.



ونشرت الصحيفة أن المؤتمر يناقش عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها: قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة، وضوابط التجديد وآلياته، وتفكيك أصول الفكر التكفيرى ومناهجه، ودور المؤسسات الدينية فى تنظيم وتطوير الخطاب الدعوي، وأسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامى للتعايش الإنساني بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.



وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن أعمال قمة الدورة 39 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ستبدأ اليوم بالعاصمة الرياض، ومن المنتظر أن تناقش القمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحقيق التكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، وكذلك مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.



وأوضحت الصحيفة "قبل انطلاق أعمال قمة الدورة 39 لمجلس التعاون.. أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية أن السلطات السعودية أطلقت سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل، بعد اعتقال دام قرابة عام كامل، ونقلت الصحيفة عن بيان لرئيس اللجنة القطرية على بن صميخ المري "تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطرى مقبل.. وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه".



فلسطينيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 8 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، وذلك بعد أقل من يوم واحد على فشل القرار الأمريكي لإدانة حركة حماس الفلسطينية بسبب إطلاقها الصواريخ على إسرائيل، في حين دعت فرنسا إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.



ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الفرنسي ‬إدوار فيليب - بعد لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في باريس - "‬لن يكون هناك سلام من دون حل دائم لغزة، يشمل المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي"، كما أعاد فيليب إلى الأذهان دعم فرنسا لحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما.



دوليا، وتحت عنوان (فرنسا وهولندا وبلجيكا تتصدى لـ"الوحش الأصفر" بالقوة) ذكرت صحيفة (الأهرام) في صفحتها الأولى، أن 3 دول أوروبية شهدت أمس مظاهرات لحركة (أصحاب السترات الصفراء) إلا أن الشرطة تمكنت من كبح جماحها قبل أن تتحول للعنف مجددا.



وأضافت الصحيفة أنه مع انطلاق (سبت الغضب) الرابع لمحتجي (السترات الصفراء) في فرنسا، استخدمت الشرطة الفرنسية كل وسائل الردع الممكنة لمنع المظاهرات وأعمال الشغب فى العاصمة باريس وغيرها من المدن، مع أكبر حالة تأهب أمنى تشهدها البلاد منذ اشتعال الاحتجاجات التى وصلت إلى المطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.



أما صحيفة (الجمهورية) فأوضحت - في صفحتها الأولى - "اكتوى الغرب بنار ما زعموا وقتها أنها (حرية رأي) عندما اجتاحت مظاهرات ممولة من الخارج العديد من البلدان العربية مطالبة بإسقاط الأنظمة وإنما في الحقيقة كانت مهمتها إسقاط الدول.. اليوم ردت إليهم بضاعتهم وانقلب السحر على الساحر، ووصف الإعلام الغربي المظاهرات التي تجتاح العاصمة الفرنسية باريس بأنها حركة مخربة مجهولة القائد يصعب التعامل معها، وامتنعت الألسنة عن التغني بحقوق الإنسان وحرية التعبير".

