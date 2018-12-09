القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:02 ص

أجندة 3 لجان برلمانية خلال اجتماعات اليوم

النائب أيمن أبو العلا،
النائب أيمن أبو العلا،
عائشة حسن
dostor.org/2428362

تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، و60 نائبا بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعها لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع "16" بتاريخ 235 2004، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون العربية.

وتستكمل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك خلال اجتماعها غدا الأحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية.

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