القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2428361

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 18

طنطا 13 19

دمنهور 14 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 09 20

سيوة 08 19

بورسعيد 13 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 18

الاسماعيلية 11 19

السويس 14 20

العريش 12 20

رفح 11 20

رأس سدر 15 20

نخل 04 18

نويبع 15 24

طابا 13 21

كاترين 03 15

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 18

بنى سويف 12 18

المنيا 07 18

أسيوط 08 19

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 11 20

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22

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