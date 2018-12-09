الليلة.. عرض فيلم "هو أسمانى مالالا" بجمعية نقاد السينما المصريين

تنظم جمعية نقاد السينما المصريين‎٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ عرض فيلم "He Named Me Malala" أو "هو أسماني مالالا" إنتاج عام 2015 للمخرج "Davis Guggenheim"، وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة تُديرها الناقدة رشا حسني.



وترشح الفيلم لجائزة بافتا كأفضل فيلم وثائقي بينما فاز بجائزة آيمي٬ وتبلغ مدة الفيلم 88 دقيقة وتصحب الفيلم ترجمة باللغة العربية.



ويتناول الفيلم قصة الناشطة الباكستانية "مالالا يوسف" التي كانت أصغر شخصية حصلت على جائزة نوبل بعمر لا يتجاوز 17 ربيعًا، وكيف عاشت حياتها بمطاردة جماعة طالبان لها.