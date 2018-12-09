اليوم.. افتتاح معرض "مناظر طبيعية من السبعينات حتى الآن" بمركز سوما

يحتضن مركز سوما للفنون المرئية٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ حفل افتتاح معرض فني للفنانين مصطفي الشرقاوي وعمر الفيومي تحت عنوان "مناظر طبيعية من السبعينات حتي الآن"، والذي يمتد حتى 8 يناير 2019.



وفن تصوير المناظر الطبيعية لم يكن له تواجد واضح فى بداية ظهور الأشكال المختلفة للفنون منذ قديم الزمان٬ على الرغم من أن فن التصوير قد تتضمن أحيانا خطوط للمسطحات وعلامات تشير للجبال والأشجار وغيرها من ملامح الطبيعة.



ويعتبر "الفرسكو" فن الرسوم الجدارية فى اليونان المينوية حوالي عام 1500 قبل الميلاد، هو أول تصور واضح للمناظر الطبيعيه بدون أى تشكيل للانسان.



وقد تكون المناظر الطبيعية في الفن خيالية تمامًا أو ُتنسخ من الواقع بدرجات متفاوتة من الدقة.



ومنذ السبعينات وحتى الآن، استحوذ الشرقاوي والفيومي على الطبيعة الأكثر جاذبية على لوحاتهما، وسوف تشارك في رحلتهم عبر أجزاء كثيرة من مصر والخارج من خلال أعمالهم.