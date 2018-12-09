الليلة.. الروائى محمد الأشعرى بضيافة مؤسسة بتانة

تستضيف مؤسسة بتانة للثقافة٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ وزير الثقافة المغربي الأسبق الشاعر والكاتب الروائي محمد الأشعري، في لقاء مفتوح حول تجربته الإبداعية، حيث يقدمه ويدير الحوار الشاعر أحمد الشهاوي٬ ويشارك في اللقاء عدد من الكتَّاب والنقاد والشعراء الذين قرأوا ودرسوا تجربة الأشعري.



ومن أعمال محمد الأشعري الشعرية: "صهيل الخيل الجريحة" 1978، و"عينان بسعة الحلم" 1981، و"يومية النار والسفر" 1983، و"سيرة المطر" 1988، و"مائيات"، 1994، وفي مجال الرواية والقصة: "يوم صعب" مجموعة قصصية 1992، و"جنوب الروح"، رواية 1996، و"القوس والفراشة" رواية وهي الحاصلة على جائزة البوكر العربية وصدرت سنة 2010، و"علبة الأسماء"، رواية 2015، و"ثلاث ليال" رواية.

