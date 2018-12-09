القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:45 ص

الصين تستدعى سفير كندا للاحتجاج على اعتقال مسؤولة تنفيذية بـ"هواوى"

الصين تستدعى سفير
أ ش أ
dostor.org/2428355

أعلنت وزارة الخارجية الصينية استدعاء السفير الكندي لدى الصين "جون ماكالوم"؛ احتجاجًا على اعتقال السلطات الكندية مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة (هواوي).

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إن نائب وزير الخارجية الصيني "له يوي تشنج" استدعى السفير الكندي بشكل طارئ، حيث أكد أن احتجاز مواطنة صينية، كانت في ترانزيت في مدينة فانكوفر الكندية، بناء على طلب من الولايات المتحدة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة الصينية ومصالحها المشروعة.

وأضاف "تشنج" - للسفير الكندي - أن "مثل هذه الخطوة تتجاهل القانون وغير معقولة وغير مناسبة وذات طبيعة مشينة".

وحث "تشنج"، الجانب الكندي على الإفراج الفوري عن المسؤولة التنفيذية المعتقلة، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل فعال، محذرًا من حدوث عواقب وخيمة يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي.

وكانت السلطات الكندية قد ألقت القبض على المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني (هواوي) منغ وان تشو، بناء على طلب من الولايات المتحدة بينما كانت تحول رحلتها (ترانزيت) في كندا.

ونفت شركة (هواوي) - في بيان الخميس الماضي - أي مخالفات قامت بها المديرة المالية منج وان تشو، موضحة أنها لم تتلق إلا معلومات قليلة جدا بشأن الاتهام، وأنها ليست على علم بأي مخالفات قامت بها منج.

وأكدت الشركة التزامها بجميع القوانين واللوائح المطبقة في الدول التي تعمل فيها، بما فيها السيطرة على الصادرات وقوانين ولوائح المعاقبة المطبقة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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