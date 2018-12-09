القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:07 ص

الليلة.. الأوبرا تحيى ذكرى رحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش

الليلة.. الأوبرا
نضال ممدوح
dostor.org/2428338

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم٬ حفل إحياء الذكرى الـ 44 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش٬ تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من إبداعات الراحل منها "مش كفاية، قلبى ومفتاحه، محتار يا قلبى مايكونش ده اللى اسمه الهوى، دويتو يا سلام على حبى وحبك، بنادى عليك، يا بدع الورد، ليالى الانس، علشان ماليش غيرك، اياك من حبى، روحى وروحك، يا ساعة، نورا، منحرمش العمر منك، دويتو ماتقولش لحد"، موسيقى بنادى عليك.. أداء اسماعيل صادق، مى حسن، خالد شهدى، محمود درويش، ايات فاروق، خالد عبد الغفار، غادة ادم، وليد حيدر وسوليست العود محسن ابراهيم.

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد. توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا ألحانًا خالدة ما زالت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

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