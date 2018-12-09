الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:49 ص
قمة مجلس التعاون الخليجى تنطلق اليوم فى الرياض
وكالات
dostor.org/2428327
تبدأ اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتبحث الجلسات عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
ويبحث مجلس التعاون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.