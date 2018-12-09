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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:12 ص

الأردن.. جدل واحتجاج عقب نشر صورة مسيئة للسيد المسيح

الأردن.. جدل واحتجاج
وكالات
dostor.org/2428325

أثار نشر صورة مسيئة للسيد المسيح على أحد المواقع الإخبارية في الأردن، موجة من الاحتجاج والجدل.

ورأى البعض في نشر الصورة محاولة إلهاء الشارع عن دعوات الاحتجاج على الممارسات الحكومية لا سيما إقرار قانون ضريبة الدخل.

وكان موقع "الوكيل" الإخباري نشر السبت، صورة تتضمن رسمة العشاء الأخير للسيد المسيح وبحانبها صورة للشيف التركي المشهور بطريقته برش الملح على الطعام، إضافة إلى وسم صورة السيد المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

وأوعز مدعي عام عمان لوحدة الجرائم الإلكترونية بمتابعة القضية والتحقيق في تفاصيلها.

وكان الموقع المحلي، قد حذف الصورة ونشر بيان اعتذار، أكد فيه أن ما حصل خطأ من أحد العاملين في الموقع، وأنه قد تم اتخاذ الإجراء الإداري الذي يستحقه.

وقال في البيان: نشير هنا أنه ومن ضمن المنشورات التي يتم نشرها يوميًا، تم نشر منشور مقتبس من صفحات عربية وعالمية، لم نقصد فيه الإساءة للأخوة المسيحيين في وطننا الغالي، ونؤكد أن المنشور تم تداوله عبر صفحات عربية وعالمية على أساس أنه ثقافي منوع يتحدث عن استمرار الرسم الكلاسيكي حتى وقتنا الحالي.

وأكد البيان أن من قام بنشر المنشور لم يكن على دراية كافية بمضمون الصورة، وعلى ذلك تم اتخاذ الإجراء الإداري بخصوص الشخص المعني بعد أن تم حذف المنشور بشكل فوري، حيث أن هكذا صور أو منشورات تخالف سياسة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لنا.

وأثار المنشور غضب الفعاليات المسيحية في الأردن، حيث هدد عدد من أهالي الفحيص بإلغاء الاحتفالات السنوية في ذكرى ميلاد السيد المسيح إذا لم تتخذ الحكومة إجراء ضد من يمارس الفتنة في الأردن.

كما أصدرت لجنة متابعة مؤتمر الفحيص، بيانا أدانت فيه نشر الصورة، مطالبة بمعاقبة المسؤول عن نشرها.

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