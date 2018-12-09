القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:10 ص

وفاة ليودميلا أليكسييفا أقدم مدافعة روسية عن حقوق الإنسان

وفاة ليودميلا أليكسييفا
وكالات
dostor.org/2428324

توفيت ليودميلا أليكسييفا، المنشقّة السوفياتية السابقة وأقدم ناشطة روسية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، السبت في موسكو عن 91 عامًا، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال رئيس المجلس الاستشاري لشؤون حقوق الإنسان لدى الكرملين ميخائيل فيدوتوف في بيان إنّ أليكسييفا، رئيسة مجموعة هلسنكي في موسكو توفيت مساء اليوم في الساعة 16،30 ت غ في أحد مستشفيات العاصمة الروسية.

وأوضح البيان أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها هذا المستشفى، فقد سبق لأطبائها أن أنقذوها مرات عدة في أصعب الظروف ولكن هناك أوضاع لا يمكن فيها للأطباء أن يفعلوا شيئًا.

وأضاف فيدوتوف في بيانه: هذه خسارة مهولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا برمّتها.

وتعتبر الراحلة رمزًا للدفاع عن حقوق الإنسان في بلدها فهي حملت لواء الدفاع عن الحريات منذ خمسينيات القرن الماضي في عهد الاتحاد السوفياتي وحتى الآونة الأخيرة في عهد فلاديمير بوتين.

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