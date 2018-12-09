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فن
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:07 ص

باسم سمرة ورانيا يوسف يستأنفان تصوير فيلم "دماغ شيطان"

الفنان باسم سمرة
الفنان باسم سمرة
حسن أمين
dostor.org/2428323

يستأنف الفنان باسم سمرة المشاهد المتبقية من فيلمه السينمائي الجديد "دماغ شيطان"، منتصف الأسبوع الجاري، برفقة الفنانة رانيا يوسف.

وقال "سمرة"، في تصريح لـ"الدستور"، إن تصوير الفيلم كان متوقف خلال الفترة الماضية بسبب حضوره لفعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان مراكش السينمائي لدول البحر المتوسط والذي اختتم مساء أمس السبت.

وأكد "سمرة" أن المخرج كريم إسماعيل قد انتهى من تصوير مايقرب من 80% من أحداث الفيلم، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة سلوى خطاب وعمرو عابد وناهد خيرى، وتأليف عمرو الدالى، وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط، ومن إخراج كريم إسماعيل.

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