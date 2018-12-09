باسم سمرة ورانيا يوسف يستأنفان تصوير فيلم "دماغ شيطان"

يستأنف الفنان باسم سمرة المشاهد المتبقية من فيلمه السينمائي الجديد "دماغ شيطان"، منتصف الأسبوع الجاري، برفقة الفنانة رانيا يوسف.



وقال "سمرة"، في تصريح لـ"الدستور"، إن تصوير الفيلم كان متوقف خلال الفترة الماضية بسبب حضوره لفعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان مراكش السينمائي لدول البحر المتوسط والذي اختتم مساء أمس السبت.



وأكد "سمرة" أن المخرج كريم إسماعيل قد انتهى من تصوير مايقرب من 80% من أحداث الفيلم، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة سلوى خطاب وعمرو عابد وناهد خيرى، وتأليف عمرو الدالى، وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط، ومن إخراج كريم إسماعيل.