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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:17 ص

وزيرة التخطيط: لم نتجاوز الحد الأقصى للاقتراض

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أميرة ممدوح
dostor.org/2428319

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مستوى الدين العام لم يتجاوز الحد الأقصى الآمن، مؤكده إلتزام الحكومة المصرية بسداد فوائد وأقساط الديون الخارجية في مواعيدها المحدده دون تأخير.

وأضافت "السعيد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة لن تتوسع مستقبلًا في التوقيع علي قروض جديدة؛ إلا في أضيق الحدود لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري العمل علي إنجازها في المرحلة الراهنة.

وأوضحت أن الأرقام الخاصة بالدين الداخلي والخارجي تخضع للمراجعة الدورية من قبل لجنة وزارية تضم كلًا من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وبرئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون السداد متوازنًا مع المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مسألة اتجاه الحكومة نحو الاقتراض مجددًا من عدمه مرهون بالحد الأقصى لمستوى الدين الذي تحدده اللجنة الوزارية، مضيفًة:"بنشوف الحد الأقصى اللي ممكن على أساسه نقترض أم لا؟".

وفي السياق ذاته، وجه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزراء باتخاذ اللازم لاستيفاء كافة الموافقات وملاحظات لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض بوزارة الخارجية قبل عرض أية اتفاقيات أو قروض دولية على مجلس الوزراء.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام، فيما بلغ إجمالي الدين الداخلي 3.414 تريليون جنيه، أي ما يعادل 190 مليار دولار.

فيما كان محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 عن طريق خفض العجز في الميزانية وزيادة دخل الفرد.

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