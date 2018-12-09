القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:18 ص

الإحصاء: نصف مليون أسرة لديها أكثر من 6 أطفال

الإحصاء: نصف مليون
أميرة ممدوح
dostor.org/2428318

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك حوالي نصف مليون أسرة مصرية لديها أكثر من 6 أبناء، منهم 281.4 ألف أسرة مكونة من أب وأم و6 أبناء، و103 ألاف أسرة مكونة من أب وأم و7 أبناء، و52 ألف أسرة مكونة من أب وأم و8 أبناء، و12 ألف أسرة عدد الأبناء فيها يتخطي الـ13 طفلا.

وفي المقابل، بين التقرير أن عدد الأسر المصرية التي اكتفت بطفلين فقط يبلغ 5 ملايين و14 ألف أسرة، مقابل 3.3 مليون أسرة لديها طفل واحد فقط، وذلك وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

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