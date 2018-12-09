الإحصاء: نصف مليون أسرة لديها أكثر من 6 أطفال

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك حوالي نصف مليون أسرة مصرية لديها أكثر من 6 أبناء، منهم 281.4 ألف أسرة مكونة من أب وأم و6 أبناء، و103 ألاف أسرة مكونة من أب وأم و7 أبناء، و52 ألف أسرة مكونة من أب وأم و8 أبناء، و12 ألف أسرة عدد الأبناء فيها يتخطي الـ13 طفلا.



وفي المقابل، بين التقرير أن عدد الأسر المصرية التي اكتفت بطفلين فقط يبلغ 5 ملايين و14 ألف أسرة، مقابل 3.3 مليون أسرة لديها طفل واحد فقط، وذلك وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

