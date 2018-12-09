القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
مصر
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:41 ص

الإحصاء: ارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا

عبد الحميد شرف الدين،
عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
أميرة ممدوح
dostor.org/2428317

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان مصر في الداخل سيرتفع إلى 100 مليون نسمة خلال 14 شهرًا، مقابل 98 مليون نسمة بنهاية العام الجاري 2018، لافتًا إلى أن متوسط عدد المواليد يوميًا 5040 مولود، أي 151.200 ألف مولود في الشهر.

وأضاف "شرف الدين"، في تصريح لـ"الدستور"، أن عدد السكان في مصر يزداد سنويًا بمعدل 2.100 مليون نسمة، وهو الفارق بين عدد المواليد البالغ 2.5 مليون مولود و400 ألف حالة وفاة سنويًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في مصر عن الدول المحيطة بها إلا أن معدل الإنجاب في مصر بدأ في التراجع مؤخرًا ليسجل 3.5 مولود في الدقيقة بدلًا من 4 مواليد في الدقيقة.

وشدد رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية لإنجاح مبادرة "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية والتي أطلقت قبل عدة أشهر، لاسيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في صعيد مصر، نتيجة الفاهيم السائدة عن العزوة والتي تشجع كثرة الإنجاب.

ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بإجراء احوث وإحصائيات متخصصة لرصد وقياس نتائج المبادرة ومدي نجاحها في خفض معدل الإنجاب في مصر، وإعلان تلك النتائج في يونيو المقبل، بعد أن تأخذ فترة مناسبة للانتشار بين المواطنين بواسطة فرق العمل الميدانية إلى جانب الحملات الإعلامية للتوعية بخطورة الزيادة المطردة في أعداد السكان.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ يومين

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 3 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 3 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 3 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ اسبوع

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

الآن

مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم | موعد المباراة والقنوات الناقلة

محمد الباز: "باريس وشرم الشيخ.. الفرق واضح بين التخريب والبناء"

"اللغز في الجزيرة".. الحكومة تكشف سبب تدليس ليلاني فرحة في تقريرها عن الإسكان بمصر

محمد فؤاد: ألبومى الجديد قبل نهاية ديسمبر.. وأبدأ تصوير فيلم فى يناير

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (بث مباشر)

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (بث مباشر)

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

كشكول

تعيين متحدث رسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام

"دوائك فى غذائك".. ندوة فى الاقتصاد المنزلى بطنطا

بالصور.. مدير تعليم الإسماعيلية يشهد مسابقة الجمهورية للإلقاء

وزير التعليم: لا نحتاج شهادات بل نريد شباب "يشمر ويشتغل"

انطلاق ملتقى القكرى الطلابى بأسيوط الأزهرية

الأمصار

لافتتاح سفارة بلاده.. الرئيس السوداني يزور بيلاروسيا غدا الأحد

الإصابات تلاحق الصحفيين خلال مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا

لبنان ينفي الرواية الإسرائيلية حول استهداف عناصر من "حزب الله"

السترات الصفراء.. عدوى تتفشى في الدول الأوروبية وتهدد بعنف شديد

المبعوث الأممي لدى اليمن يشيد بمشاورات السويد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بعد 50 عاما فى المنفى.. الغجرية تعود كاملة إلى تركيا

حكاية فى صورة.. "صديق الكتب"

حكاية فى صورة.. "الصحبة دفا"

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الصحة الإماراتية: تسجيل أحدث دواء عالمى لسرطان القولون فى البلاد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎