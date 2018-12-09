الإحصاء: ارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان مصر في الداخل سيرتفع إلى 100 مليون نسمة خلال 14 شهرًا، مقابل 98 مليون نسمة بنهاية العام الجاري 2018، لافتًا إلى أن متوسط عدد المواليد يوميًا 5040 مولود، أي 151.200 ألف مولود في الشهر.



وأضاف "شرف الدين"، في تصريح لـ"الدستور"، أن عدد السكان في مصر يزداد سنويًا بمعدل 2.100 مليون نسمة، وهو الفارق بين عدد المواليد البالغ 2.5 مليون مولود و400 ألف حالة وفاة سنويًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في مصر عن الدول المحيطة بها إلا أن معدل الإنجاب في مصر بدأ في التراجع مؤخرًا ليسجل 3.5 مولود في الدقيقة بدلًا من 4 مواليد في الدقيقة.



وشدد رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية لإنجاح مبادرة "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية والتي أطلقت قبل عدة أشهر، لاسيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في صعيد مصر، نتيجة الفاهيم السائدة عن العزوة والتي تشجع كثرة الإنجاب.



ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بإجراء احوث وإحصائيات متخصصة لرصد وقياس نتائج المبادرة ومدي نجاحها في خفض معدل الإنجاب في مصر، وإعلان تلك النتائج في يونيو المقبل، بعد أن تأخذ فترة مناسبة للانتشار بين المواطنين بواسطة فرق العمل الميدانية إلى جانب الحملات الإعلامية للتوعية بخطورة الزيادة المطردة في أعداد السكان.