المغرب يُعلن ضبط طن من مخدر الكوكايين

ضبطت السلطات المغربية، كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تزيد عن الطن، وأوقفت 7 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدر بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.



وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع لوزارة الداخلية)، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إن "إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلو جرامات".



وأضاف المكتب أنه "تم ضبط زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة".



وأفاد بأنه "جرى توقيف المدبر الرئيسي لهذه العملية وستة من مساهمين ومشاركين آخرين، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات".