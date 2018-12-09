موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على هويسكا، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، اليوم الأحد.



ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته، من أجل الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الأول برشلونة، حيث إن النادي الملكي يأتي خامسًا برصيد 23 نقطة، بينما البرسا لديه 31 نقطة، مع لعبه مباراة إضافية.



ريال مدريد يعاني من عدم وجود ظهير أيسر في الفريق، بعد غياب الثنائي مارسيلو وناتشو بسبب الإصابة، كما هو الحال بالنسبة لوسط الملعب في ظل غياب كاسيميرو وكروس.



موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا بالدوري الإسباني

المباراة ستنطلق في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة 17:15، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة 18:15.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا بالدوري الإسباني

ستُبث المباراة عبر قناة "Beinsports HD2"



وسيُعلق على المباراة أحمد الطيب.