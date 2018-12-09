اليوم.. محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الكسب غير المشروع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة بالحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان.أ. م"، و"ماجدولين. م. خ"، و"سهام. أ.م"، وولديه القصر "مهند ومروان"، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف و415 جنيه باستغلال صفته الوظيفية.



وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 إلى 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.