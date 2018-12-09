هل سيدفع باريس سان جيرمان 70 مليون يورو لضم دى يونج من أياكس؟

نفى باريس سان جيرمان ما تردد عن موافقته على دفع 70 مليون يورو للحصول على خدمات فرينكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.



يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه مارك أوفرمارس، المدير الرياضي الحالي لأياكس، بوجود مفاوضات مع النادي الباريسي وأندية أوروبية كبرى أخرى منها برشلونة ومانشستر سيتي.



ويتم التحقيق مع باريس سان جيرمان بشأن اللعب المالي النظيف، حيث يزيد إنفاقه عن إيراداته ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي لمعاقبته.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذا الأمر لا يعني أن برشلونة فقد فرصته في التعاقد مع الدولي الهولندي الشاب، خاصة وأن مدير أعماله نفى التوصل لأي اتفاق مع سان جيرمان.



وزعمت صحيفة "تيلغراف" الهولندية توصل اللاعب لاتفاق مع سان جيرمان يقضي بحصول أياكس على 70 مليون يورو لينفي النادي الفرنسي دفع مثل هذا المبلغ.



وقال دي يونج: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بهذا الشأن إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، ولم يتخذ قرارا رسميا بشأن الانتقال. اهتمامي الرئيسي ينصب على أياكس".



وأضاف: "مع تبقي خمس مباريات حتى نهاية العطلة الشتوية أود فقط أن أركز على المباراة المقبلة ومواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال. لا يمكنني الانشغال برحيلي إلى هذا النادي أو ذاك لأن ذلك لا يظهر من جانبي أي احترام لأياكس أو زملائي".