مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي عامل زراعى مصرعه، وأصيب 5 آخرين، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتوك توك بطريق فرعى أمام قرية لقانه التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا العميد عصام ناصف مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق فرعي أمام قرية لقانه دائرة المركز.



على الفور انتقلت النقيب محمود زايد، وتبين بالمعاينة حدوث تصادم بين سيارة رقم "ب ى ج 1539" قيادة "إبراهيم ع م " 19 سنة سائق ومقيم بندر شبراخيت، ودراجة بخارية "توك توك" دون لوحات معدنية قيادة "محمد ح ى " 24 سائق ومقيم دائرة المركز، وذلك في أثناء تخطى قائد السيارة المذكور إحدى السيارات بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية، والتى تسير بذات الاتجاه، أسفر الحادث عن وفاة كل من قائد الدراجة البخارية المذكور "سامى ع ش" 45 سنة، عامل زراعى، وإصابة "محمد ا ش" 31 سنة عامل، "محمود ح ا " 14 طالب، "محمد س م" 16 سنة، طالب، بسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم تحويل الأخير لمستشفى دمنهور التعليمى.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بوجود نزيف داخلي وكسور، نتيجة الاصطدام بجسم صلب ادعاء حادث تصادم ولا توجد شبهه جنائية.



تحرر المحضر رقم 12731 جنح مركز شرطة شبراخيت، وبالعرض على النيابة العامة أمر عبدالله السعيد وكيل النائب العام بالتصريح بدفن الجثة.