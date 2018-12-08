خالد زين: لائحة اللجنة الأوليمبية مزورة

قال المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، إنه جرى استبعاده في عام 2014 بمؤامرة، بعد كشفه لمخالفات وتزوير ورشاوي في الكثير من أعمال اللجنة.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه فوجئ الأسبوع الماضي بأن اللجنة الأوليمبية تزعم بأن هناك جمعيتين عموميتين جرى عقدهما في 2014 ، وغيروا النظام الأساسي للجنة، منوها إلى أنه لم يتم عقد جمعيتين عموميتين أثناء فترة ترأيه، وأن هذه اللائحة مزوة، متابعا أنا لم أوقع عليها بصفتي رئيس اللجنة.

وذكر أنه سيحرك دعوى قضائية لاتهام اللجنة الأوليمية بتزوير اللائحة، مشيرا إلى أن مصر لن يتم إيقافها نهائيا في مجال الأعلاب الأوليمبية بسبب هذه المخالفات.