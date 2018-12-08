جماعة الحوثي تطالب بمرحلة انتقالية لاتمام مخرجات الحوار

أكد رئيس وفد جماعة الحوثي لمفاوضات السويد محمد عبد السلام، أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية ضمن سلة واحدة.



وأوضح عبد السلام، في تصريحات اليوم لقناة الميادين أنهم طالبوا بوجود مرحلة انتقالية من أجل تنفيذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني لحل الأزمة اليمنية وأضاف:"جئنا إلى حوار من أجل السلام وليس الاستسلام".



وتسضيف السويد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي من اجل حل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.