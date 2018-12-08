غدًا.. مناقشة مبادرة "الوفد مع الناس" فى مقر الحزب

تعقد لجان جنوب الجيزة الفرعية بحزب الوفد اجتماعًا، غدا الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطلبات والمقترحات المقدمة من اللجان الخاصة بتنفيذ مبادرة، رئيس الحزب، المستشار بهاء الدين أبوشقة، "الوفد مع الناس".



وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس"، أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد اجتماعات باللجنة العامة والفرعية لحزب الوفد في محافظة القاهرة؛ لمناقشة المقترحات لتنفيذ المبادرة بأحياء العاصمة.