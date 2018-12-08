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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:58 م

غدًا.. الرئيس السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى بيلاروسيا

الرئيس السوداني عمر
الرئيس السوداني عمر البشير
أ ش أ
dostor.org/2428253

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروسيا تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ويرافق البشير - خلال الزيارة - عدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلون لاتحاد أصحاب العمل.

ويبحث الجانبان السوداني والبيلاروسي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال تصنيع الآلات الزراعية، والتعاون في مجال الثروة الحيوانية، ويوقع الطرفان في ختام الزيارة، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون الثنائي.

وسوف يفتتح الرئيس البشير، على هامش الزيارة، السفارة السودانية في العاصمة البيلاروسية "مينسك".

ويرغب السودان في إقامة علاقات استراتيجية مع بيلاروسيا، تشمل الجوانب الإنسانية التي تضم التعليم، إلى جانب الدعم في المحاور العالمية والإقليمية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، زار السودان في يناير الماضي، ووقع الجانبان عدة اتفاقيات ثنائية، في مجالات العدل والتعليم والاستثمار والزراعة وغيرها من قطاعات التعاون الاقتصادي.

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